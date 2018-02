Itaalia väljaanne Mondo Udinese kirjutab, et Eesti koondise tagamängija Rain Veideman ei liitu veebruarikuisteks mängudeks Eesti koondisega.



Kuna Udinel on samal ajal liigamängud, jääb Veideman Itaaliasse, et aidata klubi sealsetes mängudes Verona Tezenise (18.02) ja Jesi Termoforgia vastu (28.02).



Eesti korvpallikoondis kohtub 23. veebruaril võõrsil Kreekaga. Kaks päeva hiljem minnakse Saku Suurhallis vastamisi Iisraeliga. H-alagrupis on Eestil kirjas üks võit ja üks kaotus.