Rahvusvaheline Spordikohus (CAS) teatas täna, et tühistas 28 sportlase eluaegse olümpiakeelu, kuna polnud piisavalt tõendeid. Venemaa spordiminester Pavel Kolobkov leiab, et nüüd peaks Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) sportlased starti lubama ka Pyeongchangis.



Kolobkov sõnas Venemaa meediale, et nüüd, kui atleetidel ei lasu enam olümpiakeeldu, pole ühtegi põhjust, miks nad Pyeongchangi mängudelt kõrvale peaksid jääma.

"Ma eeldan, et ROK aktsepteerib CASi otsust ja annab meie sportlastele tingimusteta õiguse võtta osa olümpiamängudest," vahendas uudisteportaal Tass Kolobkovi sõnu.



"Viimase aasta jooksul on sportlased üle elanud raskeid aegu. Praegu soovivad nad lihtsalt edasi minna ja tegeleda sellega, mida nad enim naudivad - ausas spordis konkureerimisega."