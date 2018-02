Eesti koondis peab märtsikuus kaks maavõistlust võõrsil, kui esmalt minnakse 24. märtsil vastamisi Armeenia ja seejärel 27. märtsil Gruusiaga.

Varasemalt oleme Armeeniaga kohtunud neli korda, kogudes kaks võitu, ühe viigi ja ühe kaotuse. Armeenia ainus võit pärineb meie esimeselt kohtumiselt 1998. aasta novembrikuus Abovjanis, kui väljakuperemehed olid paremad 2:1 (Eesti värav: Indrek Zelinski). Järgmise aasta augustis alistas Eesti vastase Pärnus tulemusega 2:0 (väravad: Marko Kristal ja Dmitri Ustritski). Eesti loositi ühte valikgruppi Armeeniaga 2010. aasta MM-valiksarjaks, kus õnnestus 2009. aasta märtsi lõpus võõrsil 2:2 viigistada (Eesti väravad: Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov) ja neli päeva hiljem kodus neid Sander Puri tabamusest 1:0 võita.

Gruusiaga on Eesti kohtunud viiel korral. 1998. aastal Tbilisis toimunud matš lõppes kodumeeskonna 3:1 võiduga (Eesti värav: Argo Arbeiter), kuid kaks aastat hiljem sai Eesti Tallinna revanši, kui vastane alistati 1:0 (värav: Raio Piiroja). 2008. aastal Eesti peetud mäng lõppes 1:1 viigiga (Eesti värav: Tarmo Kink), 2010. aastal sai Tbilisi Gruusia meist jagu 2:1 (Eesti värav: Ats Purje), kuid 2015. aastal A. Le Coq Arenal näitas Eesti oma üleolekut tulemusega 3:0 (väravad: Ats Purje, Artur Pikk ja Maksim Gussev). Seega mõlemad koondised on seni saanud teise üle kaks võitu, üks kohtumine on lõppenud viigiga.