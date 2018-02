Rahvusvaheliset spordiarbitraažikohtust (CAS) ebameeldiva otsuse saanud Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) kinnitas oma kodulehele postitatud pressiteates, et ei kavtse 28 õigeks mõistetud Venemaa sportlast Pyeongchangi taliolümpiale kutsuda.



ROK oli rahul, et 11 sportlase puhul jättis kohus otsuse jõusse, sest see viitab nende sõnul, et Sotši olümpial toimus massiivne dopinguproovidega manipuleerimine. Samas valmistas ROKile pettumust, et 28 atleeti olukorrast puhtalt pääsesid.



"Sellel otsusel võib edasipidi olla väga suur mõju, pidades silmas dopinguvastast võitlust. Seetõttu analüüsib ROK otsused pärast nende avaldamist väga põhjalikult läbi ja kaalub nende edasikaebamist Šveitsi ülemkohtusse," seisis pressiteates.

"CASi otsus ja sanktsioonidest pääsemine ei tähenda, et 28 sportlast saavad mängudele kutse. Oluline on märkida, et CASi peasekretär sõnas pressikonverentsil, et nende otsus ei tähenda veel, et kõnealused 28 sportlast tunnistati süütuks," lisas ROK.

Venemaa sportlased lubatakse olümpiale ainult juhul, kui ROK saadab neile nimelised kutsed ja sellist plaani katuseorganisatsioonil pole. Et Venemaa olümpiakomitee liikmelisus on ROKis peatatud, pole neil võimalik õigeksmõistetud atleetide heaks midagi teha.