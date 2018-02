Eesti korvpallikoondis peab veebruari lõpus peetavates MM-valikmängudes Kreeka ja Iisraeliga ajama läbi Rain Veidemanita, kel tuleb Itaalias tihe mängugraafik.

"Pääsesime klubiga karikamängudele, see on [eemalejäämise] ainus põhjus," ütles Veideman telefonivestluses Õhtulehele. "Kui olnuks vaja mängida ainult liigamänge, tulnuks ma igal juhul koondisse."

Enne MM-tsüklit, 18. veebruaril võõrustab Udine Verona meeskonda. MM-mängud toimuvad 23. ja 25. kuupäeval. 24.-25. veebruaril on Itaalia esiliigas järjekordne mängupäev, kuid Udine oli just Veidemani koondisemängude pärast palunud oma kohtumise edasi lükata - see toimub 28. veebruaril.