Korvpalliliiga NBA fännid, ajakirjanikud ja mängijad on kõik aetud tagajalgadele, pärast seda kui ESPN kirjutas, et LeBron James kaalub valitseva meisterklubi Golden State Warriorsiga liitumist.

ESPNi allikate põhjal on LeBron James nõus Warriorsile võimaluse andma, kui nad suudavad temale maksimum palka maksta. Praegusel hetkel pole teada, kas Warriors kaaluks kolmekordse NBA-meistri palkamist või mitte.



ESPN kirjutas allikatele tuginedes, et James oleks nõus kuulama Golden State'i pakkumist ja istuma nendega ühise laua taha, sest Steve Kerri meeskond on viimastel hooaegadel näidanud imelist hoogu ning jõudnud pidevalt finaali.

LeBron Jamesil on Clevelandiga küll kehtiv leping, millega ta teeniks 35,6 miljonit dollarit, kuid ühtlasi on tal võimalus sellest lahti öelda ja saada suvel vabaagendiks.