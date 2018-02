Rapla korvpalliklubi ameeriklasest mängujuht Dominique Hawkins edestas sotsiaalmeedias meeleoluka tervituse endisele meeskonnakaaslasele Kentucky Ülikooli päevilt, Isiah Briscoele.

"Kuidas läheb Isiah? Sellest on päris palju aega möödas, kui ma sinu vastu kaitses mängida sain. Just nagu vanadel aegadel trennis, kui me teineteise vastu mängisime. Ei jõua ära oodata, et saaksin sel laupäeval sinu vastu Raplas mängida. Soovin sulle parimat, kuid ma kavatsen näidata, et olen parem mängujuht kui sina! Ole valmis!" sõnas Hawkins videotervituse vahendusel.

Rapla ja Kalev/Cramo lähevad korvpalli meistriliiga raames vastamisi laupäeval, kui pall pannakse mängu Raplas Sadolini spordihoones. Tänavu peetud kohtumistest on siiani võitaja väljunud vaid Cramo, kuid hooaja avakohtumises näitasid raplakad tublisti hambaid ning vandusid alla alles lisaajal 76:78.