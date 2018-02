Nädala alguses ringles meedias uudis, et Alar Varraku juhendatav Alytuse Dzukija on huvitatud Sten Olmre teenetest. Mängumees ütles täna Õhtulehele, et Leetu ta siiski mängima ei lähe ning jätkab TTÜ meeskonnas.

Olmre kinnitas, et Alytus oli temast huvitatud, kuid kokkuleppeni ei jõutud. Oma kommentaarides jäi ta napisõnaliseks, öeldes vaid, et praegu on tal mõttekam jääda TTÜsse.

Piiri tagant tunti Olmre vastu huvi juba enne tänavuse hooaja algust. Takistuseks sai aga kaitseväekohustust, mis olulise osa ettevalmistusperioodist nurjas. Eile 23. sünnipäeva tähistanud tagamängija ütles, et tänavuse hooaja järel on ta eesmärk end välisliiga proovile panna.

Mullu novembris rahvuskoondise debüüdi teinud Olmre kuulub meeskonda ka veebruaris peetavateks kohtumisteks Kreeka ja Iisraeliga.