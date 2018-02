"Klubisse lähen ootustega, et saada palju mänguminuteid," lisas ta ja märkis, et pole veel jõudnud peatreeneriga oma täpsest positsioonist rääkida.

"Ross County mängib Šotimaa kõrgliigat, mis siis, et viimasel kohal, aga mängida saaks ikkagi tugevate vastu!" põhjendas Käit valikut, mis viis ta hooaja lõpuni ehk kevadeni Londonist Šotimaale.

Fulhamis treenis ta esindusmeeskonnaga, kuid mängis U23 liigas. Seega on Käidil Ross County's esmakordselt võimalik end meeste liigas proovile panna. Noormees ise on juba mõnda aega mõista andnud, et oleks aeg täismeeste seas müttama hakata. Kas üleminek oli seega kergendus?