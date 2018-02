Rahvusvaheline Spordikohus (CAS) teatas täna, et otsustas 28 Venemaa sportlast vabastada eluaegsest olümpiakeelust, mille oli neile detsembri alguses määranud Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK).

11 sportlase keeld jäi kehtima ning kolme saatus pole veel selgunud. Venemaa president Vladimir Putin tervitas CASi otsust.

"See ei saa meile pakkuda muud, kui rõõmu," vahendab riigipea sõnu Reuters. "Otsus kinnitab fakti, et suurem osa meie sportlastest on puhtad."

Putin lisas, et Venemaa peab koostöös Maailma Antidopingu Agentuuriga (WADA) jätkama dopinguvastast võitlust. "Meil on asju, mille kallal töötada, et täiustada meie antidopingu programmi ja poliitikat."