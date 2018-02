Vene kuulub jaanuari algusest saati kõrgliigaklubi Varese ridadesse ja on aidanud meeskonnal madalseisust üle saada. Järjest on alistatud nii valitsev meister Veneetsia kui ka riigi rikkaim sats, Euroliigasse kuuluv Milano Armani.

Kui Eesti korvpallikoondis peab veebruari lõpus peetavates MM-valikmängudes kindlasti ajama läbi Rain Veidemanita, siis teise Itaalias leiba teeniva mängumehe Siim-Sander Vene osavõtt on praegu küsimärgi all.

"Korra vihjati klubi poolt, et ma ei läheks koondisse," tõdes Vene. "Lõplikku jutuajamist pole meil toimunud, kuid saan aru, et klubi on mures. Põhjus on asjaolus, et kui keegi juhtub päris kuu lõpus vigastada saama, pole enam võimalik asendajat tuua. Vigastada saamise risk on igas mängus olemas. Näis. Tahaksin koondisse tulla, lõplikku otsust pole."