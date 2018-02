2016. aasta tšempion CSKA alistas kodusaalis 2015. aasta Euroliiga võitja Real Madridi tulemusega 93:87. Moskva sats pani stardist hirmsa hooga minema, võitis avaveerandi 33:11 ja esimese poolaja 54:31. Teisel poolajal õnnestus Realil küll vahet vähendada, kuid reaalselt ohtlikuks CSKA-le ei saadudki.

Võitjate edukaim korvikütt oli Sergio Rodriguez 18 punktiga (kahesed 3/4, kolmesed 4/7). Cory Higgins lisas 16 silma, Will Clyburn viskas 11 punkti ja noppis 10 lauapalli. Kokku jõudsid kahekohalise punktisummani kuus CSKA meest. Üleplatsimees oli Reali sloveenist staar Luka Doncic, kes tõi 21 punkti (kahesed 5/10, kolmesed 2/5).

Ülejäänud tänased matšid:

Istanbuli Anadolu Efes - Valencia 82:66

