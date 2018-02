Nädal aega enne olümpiamängude algust on kahevõistlejad võistlustules Jaapanis Hakuba MK-etapil. Kuigi nii mõnedki sportlased on suurvõistlust silmas pidades osavõistluse vahele jätnud, on kohapeal Kristjan Ilves, kes kvalifikatsioonis teistele sõnaõigust ei jätnud.

21aastane elvalane kandus 134meetri mäel 131,5 meetri kaugusele, mis koos tuule- ja stiilipunktidega andis talle kokku eelvõistluse parimana 125,8 punkti. Teist tulemust näitas kohalik kahevõistleja Akito Watabe (129 meetrit, 122,7 punkti) ja kolmandaks hüppas ennast norralane Jan Schmid (130 meetrit, 121,7 punkti).



Karl-August Tiirmaa kandus 110,5 meetri peale, mis 78.5 punktiga andis talle 24. koha.





Kuna Soome, Saksamaa ja Austria koondise tipud loobusid Hakuba MK-etapist tuli Jaapanis tornist alla kokku vaid 37 sportlast, kellest kõik pääsesid lõppvõistlusele. Tänase eelvõistluse tulemused lähevad põhivõistlusel arvesse, kui homme päris hüppevõistlust läbi ei saa viia.