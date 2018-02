Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja tundis eile õhtul Meistrite liigas võidurõõmu kui tema leivaisa Trentino Diatec alistas võõral väljakul Izmiri Arkase 3:1 (22:25, 25:9, 25:17, 25:17).



Kolm võidupunkti oli aga kõik, mille üle Teppan isiklikus plaanis rõõmustada sai, sest peatreener Angelo Lorenzetti usaldas teda väljakule vaid episoodiliselt. Lühikese perioodi platsil viibinud eestlane sai rünnata vaid korra, kuid resultatiivselt.

Kui tavapäraselt on meie mehe pingile puksinud itaallasest olümpiahõbe Luca Vettori, siis karikamängudest saadik on vahetusmeherolli "nautinud" mõlemad, nii Vettori kui ka Teppan.

Nigela hoo tõttu eksperimenteerib juhendaja koosseisudega ning viimase nädala on trennides ja mängudes Lorenzetti kasutanud kolme nurgaründajaga koosseisu, kes omavahel diagonaali positsiooni jagavad. Eile tegutses tagaliinis diagonaali rollis enamasti Nicholas Hoag, kes on sama positsiooni mänginud ka Kanada koondises.



Trentino tulemuslikuim oli eile Uros Kovacevic, kelle arvele kogunes 18 punkti (rünnak 50%, +10). Uues rollis Hoag panustas võitu 17 punktiga (rünnak 48%, +11). STATISTIKA



Liidrikohal jätkaval Trentinol on kolme võidu ja ühe kaotusega E-alagrupis 10 punkti. Teisel kohal on Poola meister Zaksa Kedzierzyn-Kozle (9), kolmas on Timo Tammemaa leivaisa Maaseiki Noliko (4) ning viimane Arkasspor (1).

Järgmised mängud peetakse 14. veebruaril.