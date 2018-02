Viimasel kümnendil Eesti koondise eesliini vedanud Janar Taltsi (34) ja Kristjan Kanguri (35) aeg hakkab otsa saama. See pole paha pärast öeldud, sest taolises vanuses on raske endiste aegade särtsu üles leida. Pealegi on vigastused, eriti Kanguri puhul, oma töö teinud. Aga nagu 2017. aasta näitas, on nad koondise jaoks endiselt hädavajalikud lülid.

Pikka aega olid Talts ja Kangur liiga erinevad pallurid, et neid võrrelda. Esimene jagas ennast tsentri ning suure ääre, teine suure ja väikese ääre positsiooni vahel. Sel hooajal on Taltsi roll Tartus enam-vähem samasugune. Kangur on Kalev/Cramos puhas number neli, koondises on ta olude sunnil lükatud isegi tsentriks. Niisiis, kumb sõpradest on 2018. aasta alguse seisuga parem?

Füüsilised võimed

Seljavigastused on Kanguri plahvatuslikkusele pannud sellise põntsu, et Maa külgetõmbejõudu on tal juba väga raske eirata. 200 cm pikkusele mängijale, kelle suureks trumbiks oli pikka aega just atleetlikkus, pole tegu kuigi meeldiva olukorraga. Pealtpanekud pealtpanekuteks, aga kohati on Kanguril raskusi isegi lihtsate kiirrünnakute lõpetamisega. Rääkimata läbimurretest, kus vastase pikad teda segama jõuavad. Rammu on pärnakal endiselt kolme karu jagu ja korvi alt pole Kangurit kellelgi lihtne välja puksida.