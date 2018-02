2.-3. veebruaril toimub Tallinnas, Lasnamäe kergejõustikuhallis rahvusvaheline mitmevõistlus. Tuntuimatest välisnimedest on kohal Londoni MM-i kümnevõistluse pronksimees Kai Kazmirek ja Rio olümpia viies Larbi Bourrada. Naistest näeb aga alles mullu Tallinnas juunioride maailmarekordi püstitanud Alina Šuhhi.



Meeste seitsmevõistluses stardib 15 meest, sealhulgas 9 väljamaalast, kellest kõige kõvema rekordiga on just Kazmirek (6173). Eestlastest teeb kaasa peamiselt noorem generatsioon eesotsas Taavi Tšernjavski (5573), Hans-Christian Hausenbergi (5502), Kristo Simulaski ja Karel Tilgaga.



Naiste viievõistlust alustab 23 atleeti, kellest 10 on kohale tulnud välismaalt. Kõige vingem nimi on Ukraina tulevikutäht Alina Šukk, kelle isiklik tippmark on 4550 punkti. Eestlannadest on parima rekordiga (3855) Terje Kaunissaar

Ühtlasi toimuvad EV100 Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused, kus meistrid selguvad täiskasvanute, U23 ja U20 vanuseklassis.



Reede:

14:30 M 60 m

15:20 M kaugushüpe

16:40 M kuulitõuge

18:00 M kõrgushüpe



Laupäev:

12:00 M 60 m tõkkeid

12:50 N 60 m tõkkeid

13:30 M teivashüpe

13:30 N kõrgushüpe

15:15 N kuulitõuge

16:20 N kaugushüpe

17:00 M 1000 m

17:30 N 800 m



OSALEJATE NIMEKIRI