Endine Madridi Reali jalgpallur Royston Drenthe on teinud kõigest 30aastaselt oma elus kannapöörde, kui vahetas muruputsad mikrofoni vastu. Praegu figureerib ta Roya2Faces nime all ning lausub kõike, mis hingel. Muusika taustal.

Nii teataski Drenthe juba mullu veebruaris, et on otsusanud putsad varna riputada ning pühenduda räpikarjäärile. Vutti mängib ta praegu ainult korra nädalas, kui semudega pargis kokku saab. Kogu ülejäänud aja veedab hollandlane stuudios.

Praeguseks, 11 kuud hiljem, on Drenthe alias Roya2Faces valmis saanud oma esimese plaadiga.

"Ma tahan lihtsalt muusikat teha ja oma sõnumiga inimesteni jõuda," sõnas endine profipallur väljaandele The Sun. "Igal laulul on oma tähendus. Ma ei räpi suurtest majadest ja uhketest autodes. Kõik tähendab midagi. Plaadil on isegi laul mu tütrest."

Kust aga ammutas räppar inspiratsiooni oma artistinime Roya2Faces jaoks? "Ma mängisin profina jalgpall 12 aastast. Ometi pole mul aimugi, kuidas pooltel inimestel, kellega ma kokku puutusin, läheb. Kas nad üldse on elus? Võib olla olen selles ise süüdi, kuid mis ma oma nimega öelda tahan on see, et kõigil on kaks poolt ja kaks nägu. See teine tumedam pool."