1. Hoone katuseräästades on spetsiaalsed lumekogumisrennid, mis on mõnes kohas kuni 15m sügavad. Nii ei pea jalakäijad oma tervise eest kartma isegi siis, kui Minnesota osariiki tabaks ajalooliselt ränk lumetorm.

Kaks giganti, kes murdsid end põhiturniirist ja kohamängudest läbi, alustavad titaanide heitlust Minneapolises. 1,1 miljardit dollarit maksma läinud U.S. Bank (sise)staadionil (pildil), mis parima tahtmise juures võib mahutada ligi 73 000 silmapaari. 2016. aastal valminud staadion on erakordne! Selle tõestuseks seitse põnevat fakti.

Esmaspäeval, Eesti aja järgi kell 1.30, kõlab Ameerikas tänavuse spordiaasta tähtsaima sündmuse avavile. Just siis lüüakse pall mängu 52. Super Bowlil ehk Ameerika jalgpalli tähtsündmusel, kus tänavu lähevad vastamisi New England Patriots ja Philadelphia Eagles.

2. Staadionile sisenedes avanevad inimestele maailma suurimad klaasuksed. Thornton Tomasetti insenerifirma poolt meisterdatud klaasmonstrum on 17 meetrit lai ja keskkohast 29 meetrit kõrge. Massiivi liigutamiseks on seintesse installeeritud kolm paari mootoreid.

3. U.S. Bankil on võimalus väljakul valitsevat melu kogeda erakordselt lähedalt. Nimelt asub esimine pingirida platsist kõigest 13 meetri kaugusel, mis tähendab, et veidi pikemaks läinud söödu või löögi puhul on poolehoidjatel ideaalne võimalus ise nahkkera käte vahele saada. VIP-idel on elu muidugi veel roosilisem. Turf Suite piletiomanikud on valgetest joontest 7,6 meetri kaugusel. Parimate päevade Erki Noole jaoks oleks sellise pikkusega kaugushüpe tühiasi!

4. Staadion, kus on rahvahulkasid rõõmustanud Metallica, Guns'N'Roses, Coldplay ja U2, on tegelikult nullenergiahoone. See tähendab, et tänu taastuvenergialahendustele ning hoone disainis kasutatud materjalidele suudetakse staadionil toota samaväärne kogus elektrienergiat, mida hoone ülalpidamiseks vajab.

U.S. Bank staadion helikopterilt vaadatuna. (KEVIN LAMARQUE)

5. Selleks, et kümned tuhanded fännid ennast mängu ajal üksikuna ei tunneks ja mastide ülekoormusest tingituna märatsema ei hakkaks, on staadion varustatud võimsa wifi-ruuteriga. Tõsi, tavaliselt suudab sealne süsteem toetada kuni 30 000 kasutajat, kuid Super Bowli jaoks uuendatakse tehnikaparki. Ikka selleks, et kõik 70 000 spordisõpra saaksid kõige tähtsamal hetkel pilte ja videosid sotsiaalmeediasse üles laadida.

6. Staadioni katus pole liigutatav, kuid selleks, et poolehoidjatele mõnusamat atmosfääri pakkuda, on 60% katusest (22 000 m2) tehtud läbipaistvast materjalist, mis tähendab, et isegi 25. rea istekohast on päike, tähed ja kuu igale fännile nähtavad. Loomulikult töötab see ka vastupidi ehk väljast saavad sinu tegemisi uurida ka kõik teised. Paraku on juba siit ilmast lahkunud tuhandeid linde, kes on teadmatuses vastu klaasi lennanud.