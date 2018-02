25-aastane Lewis Williams on pärit Suurbritanniast. Tõukerattasõiduga alustas ta 2009. aastal. Läinud aastal vigastas trikisõitja end tagurpidi saltot tehes ning murdis rangluu. Vaatamata traumale suutis mees siiski kindlustada endale kaalukal ScootFest King of Bowl võistlusel hõbeda välja teenida, kaotades kullamees Rich Zelinkale.

Richard Zelinka, 18-aastane Tšehhi tõukerattur on hetkel maailma number üks tõukerattur, kes kannab "King of Kings" tiitlit, mida antakse välja tõukerataste maailmakarikasarjas. Kolm aastat tagasi, pärast mitmeid õnnestunud amatöörvõistlusi õnnestus noormehel leida endale nimekas sponsor ning sellest ajast saati rändab ta võistluselt võistlusele juba elukutselise tõukeratturina. 2017. aasta oli sportlase jaoks äärmiselt edukas: Zelinka võidutses pea kõikidel Euroopa olulisimatel võistlustel Hispaaniast Inglismaa, Taani, Prantsusmaa ja Šveitsini välja.

Richard Zelinka (Simple Session)

21-aastane Dakota Schuetz, hüüdnimedega Kota ja The Machine, on professionaalne ameerika tõukerattur, kes on kolmel korral tulnud omal alal maailmameistriks ning kes on vaieldamatult oma ala kõige kuulsam nimi. Kuueaastaselt tõukerattaga sõitma hakanud Schuetz on üks kahest sportlasest, kes on suutnud ära sooritada kõige keerulisemad trikid, mida tõukerattamaailm tunneb, sealhulgas 1080-kraadine õhusalto.

Dakota Schuetz (Simple Session)

Jordan Clark on mitmekordne Euroopa meister ning tituleeritud ka maailmameistriks, kes on oma fenomenaalseid oskusi näidanud ka mainekatel Nitro Games'idel. 18-aastase inglase tähelend tõukerattamaailmas algas 11-aastaselt ning tulevik tõotab noormehele väga edukat profikarjääri.

Tõukeratturid näitavad publikule oma pööraseid trikke Saku Suurhalli kerkivas hiigelsuures võistluspargis, vahetult enne BMX-rataste ja rulasõitude finaale. Tõukerattafännidele kerkib Simple Sessionil eraldi park, kus külastajad saavad sõita, tutvuda oma iidolitega, õppida trikke ja nippe ning proovida uusi tõukerattaid. Päev pärast võistlusi, 5. jaanuaril, on Simple Sessioni võistluspark esmakordselt üle aastate avatud ka kõikidele kohalikele harrastajatele.

Tõukerataste menu liigub ülesmäge juba 2000ndate algusest ning on tänaseks jõudnud võistlusspordi staatusesse ning muutunud rulatamise ja BMX-rataste kõrval üheks populaarsemaks tänavaspordi alaks. Tõukeratastega sõidetakse, nagu ka BMXi ja rulaga, skateparkides ehk rämpidel ning tänavatel, samuti harrastatakse dirt-sõitu ehk sõitu maastikuobstaaklitel ning flatland-stiili ehk trikke lamedal pinnal. Rahvusvaheline tõukerattaliit korraldab maailmameistrivõistlusi alates 2012. aastast.



***

3. ja 4. veebruaril Tallinnas Saku Suurhallis toimuva Simple Session 18 võistlejate nimistu on tänavu erakordselt tugev: Tallinna kohale lendavatel rulatajatel ja BMX-ratturitel on ette näidata lausa 58 X-Mängude medalit, neist 29 kulda. Medalimeeste seas võistlevad Simple Sessionil ka X-Mängude kõige värskemad ehk 2017. aasta BMX- ja rulavõitjad. Kokku on Simple Sessionile saabumas 164 võistlejat 29 riigist.