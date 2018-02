“Mäng on oluline igas mõttes. Kui tahame play-off lootust säilitada, siis on iga võit praegu väga tähtis,“ sõnas Siim-Sander Vene enne esmaspäevast mängu, kus Varese kohtub Cantuga.

Vene liitus Varese klubiga aasta alguses ning on pärast pikka vigastuspausi pidanud neli mängu ja jõudnud aina paremasse vormi.

„Lisaks on esmaspäevane mäng kohalik suur derby. Kõrval linnad põhimõtteliselt ja ma sain aru, et vastasmeeskonna fänne turvakaalutlustel tavaliselt saali ei lasta. See ütleb juba omajagu,” rääkis Vene.

Tallinna Televisioon näitab kõiki mänge, millest teleülekanne toodetakse. "Eeldatavalt tähendab see nelja kuni viit mängu põhiturniirilt. Kui Varese peaks jõudma play-off'i, siis saame loodetavasti näidata kõiki mänge," täpsustab Tallinna TV peaprodutsent Maxim Tuul.

Hetkel hoiab Varese Itaalia liigas 13. kohta. Play-off'i pääseb Itaalias kaheksa meeskonda ja põhiturniiri lõpuni on jäänud 14 kohtumist. Seega on Varesel veel kohamängudele jõudmiseks head võimalused, eriti arvestades, et viimati alistati tiitlikaitsja Veneetsia Umana Reyer.

Tallinna Televisioon teeb otseülekande Varese ja Cantu kohtumisest 5. veebruaril kell 21.45.