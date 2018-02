45. Tartu maratoni eelüritused ehk 6. Tartu teatemaraton ja avatud raja sõidud peetakse juba järgmisel pühapäeval, 11. veebruaril. Tänu headele rajaoludele on vägagi tõenäoline, et talvise laulupeo avaüritused toimuvad klassikalisel Otepää-Elva vahelisel trassil.

Milline aga on hetkeolukord Tartu maratoni rajal? "Otepäält Paluni on seis väga ilus, saab sõita nii klassika- kui vabatehnikas. Palult Elva suunas on lund natuke vähem, aga vabatehnikas on rada siiski suusatatav," rääkis rajameister Assar Kütt.

Vaata ka värsket rajavideot: