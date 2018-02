Randall Margravesi kolm iluvõimlejast tütart olid Nassari ohvrid. Nassar on ühelt kohtult juba saanud 175 aasta pikkuse vanglakaristuse, kuid tema juhtumit arutatakse ka teise ringkonna kohtus, sest oma kuritegusid saatis ta korda mitmes maakonnas. Hetkel on ta kohtu all Eatoni maakonna võimlemiskeskuse iluvõimlejate seksuaalse väärkohtlemise eest.

Endise spordiarsti Larry Nassari juhtum võtab järjest emotsionaalsemaid tuure. Pervert, kes kasutas seksuaalselt ära enam kui 160 noort iluvõimlejat, on kohtu all ning üks raevunud isa üritas teda rünnata, vahendab ABC News.

Ohvrite poolel olev abiprokurör palub aga vanematel ja ohvritel selliseid tempe mitte teha. See näitab esiteks, et kurjategijal on endiselt võimu oma ohvrite üle ning teiseks kahjustab ohvreid endid. Nassar võib edasi kaevata, et kohtusaalis ei kaitstud teda piisavalt hästi ning sedasi väikese võidu saavutada. Et kurjategijale mitte võimu ega võiduvõimalust anda, rõhutab prokurör, ei tohi lapsevanemad ega ohvrid teda rünnata: „Ma ei taha enam ühtki vanemat ega ohvrit siit kohtusaalist käeraudus väljumas näha! See ei aita teie lapsi mitte kuidagi!“