Vutimaailma üks kogenumaid treenereid Arsene Wenger (68) on tõsises mures, sest tema arvates võtab raha jalgpalli üle võimu.

"Kui vaadata viite tippliigat, siis detsembrikuuks on neljas võitja sisuliselt teada," ütles Wenger BBC-le. Näiteks: Inglismaa kõrgliigas on Manchester City edu jälitajate ees 15 punkti, Prantsusmaal on PSG eest rebinud 11 silmaga ja Saksamaal Müncheni Bayern 16ga. Palju põnevam pole seis ka Hispaanias, kus valitseb Barcelona, ainsana on intriig säilinud Itaalias.

Kogenud lootsi arvates on suurim süü rahal. "Sellised vahed tähendavad, et jalgpallis on midagi valesti. Selline rahaline võim, mida mõned klubid omavad, hävitab kogu mängu," arutles ta.

Juba 1996. aastast Arsenali juhendav Wenger pole kunagi suur kulutaja olnud ning mängijateturul on ta tegutsenud arukalt. Murekoht on selgelt olemas, sest jaanuarikuine üleminekuteaken oli näiteks Premier League´is läbi aegade kõige kulukam.