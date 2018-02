Tänavusel rallihooajal kindla kolmanda põhisõitjata läbi ajav M-Sport leidis endale lisajõudu. Saksamaal ja Austraalias keerab kolmanda Fordi rooli 54aastane Jourdan Serderidis.

Kogenud kreeklane on ka varasemalt WRC masinaga kihutanud, kui erilist edu saavutanud pole. Küll aga õnnestus tal Citroeniga võita mullu loodud WRC Trophy sari, kus võtavad mõõtu eelmise generatsiooni masinad.

Siiski pole ka Ford Serderidisele võõras, sest 2014. aastal istus ta samuti Fiesta R5 roolis. "Olen väga õnnelik, et olen tagasi Fordis ja eriti rõõmsaks teeb uus Ford Fiesta WRC, mis on tänapäeval parim masin," sõnas ta Autosportile.

Saksamaal loodab Serderidis jõuda 15, Austraalias 10 parema hulka. "Mõistan, et see on hiilgav võimalus ja pean sellest maksimumi võtma," arvas kogenud piloot.

M-Sporti kaks põhisõitjat on Sebastien Ogier ja Elfyn Evans. Lisaks Serderidisele saab võimaluse Fordi WRC masinaga sõita Bryan Bouffier, kes lõi kaasa ka Monte Carlos.