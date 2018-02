2016. aastal loobus Volkswageni tehasemeeskond WRC-sarjas osalemisest. Hilisemalt on eduka tiimi naasmisest sahistatud, kuid mullune hooaeg ja samamoodi kipub minema ka tänavu. Küll aga pole tulevikus see võimalus sugugi välistatud.

Autosport teatab, et 2003. aasta ralli maailmameister Petter Solberg testis uut Volkswagen Polo GTI R5 masinat, millega võiks potentsiaalselt sarja naasta. Legendaarne norralane oli autost vaimustuses.

"Ausalt, auto oli fantastiline," teatas 43aastane Solberg. "Selle masinaga oli väga lihtne sõita ja see on väga oluline. Nüüd, kui olen seda autot testinud, pole kahtlustki, et tahaksin ka võistelda."