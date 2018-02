Kuulitõukes maandus seitsmekilone raudmuna esmalt enne 13-meetri-joont ja ta astus üle. Teine katse oli veel lühem, ent ta lasi tõuke pikkuse siiski ära mõõta – 12.75. Kolmas sooritus nurjus täielikult.

"Ma ei taha vabandusi otsida, närv oli sees," rääkis Hausenberg. "See lõi emotsiooni üles – ei viitsigi teha! Aga olukorraga peab leppima, see on mitmevõistlus, üks ala korraga."

Kõrgushüppeks suutis Hausenberg end hiilgavalt kokku võtta. Tundus, et maa külgetõmbejõud on kadunud. Lõpuks parandas ta isiklikku rekordit kaks korda: 2.01 ja 2.04, hüpates koguni 26 sentimeetrit üle oma pikkuse!

Kui Hausenberg jätkab samas vaimus, võib ta koguda 5900 punkti. "See oleks suurepärane tulemus," lausus avapäevaga 3325 punkti kokku saanud mitmevõistleja, kes on liidrikoha hõivanud Eitelist vaid 16 punkti kaugusel.

Teisel päeval kujuneb Hausenbergi võtmealaks tema mullune kirstunael teivashüpe, kus oleks vaja ületada 4.90. Neljapäeval tegi ta olümpiavõitja Erki Noole juhendamisel eduka trenni. "Võib midagi head tulla," kergitas ta saladuseloori.

Tilga ja Tšerniavski samuti väga tublid

Hausenbergi eakaaslane Tilga kasseeris avapäevaga 3301 punkti. Ta jooksis 60 m ajaga 7,15, hüppas kaugust 7.17, tõukas kuuli 14.33 ja võitis kõrgushüppe 2.07ga. Otsustavat päeva alustab Jaan Tiitsaare õpilane kolmandana.

"60 meetriga jäin rahule, suutsin lõpuks Kai Kazmirekile ära teha," arutles Tilga. "Kaugushüpe on viimasel ajal natuke rabe olnud. Suurima pettumuse valmistas kuulitõuge. Samas on positiivne, et suutsin mitmevõistluses teha isiklike rekordite lähedasi tulemusi."

Kiiduväärselt võistles ka Taavi Tšernjavski, kes püstitas koguni kolm isiklikku tippmarki: sprintis 60 m 7,21ga, tõukas kuuli 14.06 ja ületas kõrgushüppes 1.98. Kaugushüppes oli tema tulemus 7.04. Avapäevaga kogus Art Arvisto õpilane 3149 punkti, mis andis seitsmenda koha.