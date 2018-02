ַKolmapäeva lõuna. Saku suurhall. Masinad huugavad, sädemed lendavad. Lugematud kätepaarid näevad vaeva, et ekstreemspordivõistluse Simple Sessioni võistluspark neljapäevaks valmis saaks. Siis hakkavad üle ilma Tallinnasse saabunud staarid rajaga tutvust sobitama. Ürituse peakorraldajatel – vendadel Risto ja Mario Kalmrel – on käsil aasta kiireimad ajad.

Mario autos on igaks juhuks kohver, kus on vahetusriided, käterätik, hambahari ja muu sarnane nodi. Normaalne üritusekorraldaja hädaabikomplekt! Ta on valmis öö Saku suurhallis veetma. Seda on varasematel aastatelgi juhtunud, eriti just vahetult enne pargi valmimist. Vend Risto käib tavaliselt ikka tunniks-paariks koduse voodivõlusid nautimas, kuid alati ei jõua temagi. Juba pikemat aega on tema tavaliseks saldoks neli unetundi.

„Praegu on hea teha raadio- ja ajaleheintervjuusid, teleinteka jaoks pole välimust,“ naljatleb ta suurhalli kontoriruumides.

Mis siin salata, velid kalduvad väsimuse ja värskuse nivool välimuselt pigem sinna esimesse otsa. Aga kui õlul koormaks maailma ühe suurema ekstreemspordiürituse korraldamine, on räsitus arusaadav. Vahel on raske mõista, kui priske pidu juba 18. korda toimuv Simple Session oma ala staaridele on.