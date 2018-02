Mõned päevad tagasi teatas Rahvusvaheline Spordikohus (CAS), et 28 Venemaa talisportlase olümpiakeeld tühistatakse. Küll aga kinnitas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) siis, et sellele vaatamata neid atleete Pyeongchangi mängudele ei lubata. Tänaseks on aga olukord muutunud.

"ROKi komisjon kaalub 15 Venemaa esindaja, kes CASi poolt õigeks mõisteti, kutsumist Pyeongchangi mängudele," vahendab R-Sport ROKi kommunikatsioonijuhi Mark Adamsi öeldut. 13 neist on sportlased, 2 treenerit. Ülejäänud 13 enam tippspordiga ei tegele.

"Võtame kõik 15 juhtumit individuaalselt läbi. Millal otsus langetatakse, ei oska täpselt öelda. Kõikide sportlaste küsimus on vaja põhjalikult analüüsida," lisas Adams, kelle andmetel peaks selgus siiski enne mängude avamist (9. veebruaril) selguma.

Sportlased, kes võivad olümpiale pääseda:

Aleksander Tretjakov, Jelena Nikitina , Maria Orlova (skeleton), Alekasander Legkov, Jevgeni Belov, Maksim Võlegžanin, Aleksander Bessmertnõh, Jevgenia Šapovalova, Natalja Matvjeva (murdmaasuusatamine), Olga Fatkulina, Aleksander Rumjantsev, Artjom Kuznetsov (kiiruisutamine), Tatjana Ivanova (kelgutamine).