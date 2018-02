BC Kalev/Cramo ja Eesti korvpalli koondise ääremängija Janari Jõesaar (24) sai treeningul vigastada ning peab pidama pika mängupausi.

"Trennis oli kontaktne olukord, nagu tavaliselt töö käigus ikka. Tundus, et keegi astus talle jala peale ja oli vaid väänamine. Aga uuringute käigus selgus, et talla all asuv väike luu on katki. Seda võib kutsuda ka väsimusmurruks," rääkis Kalevi abitreener Indrek Reinbok Õhtulehele Jõesaare vigastusest.

Kui pikalt mängumees platsi kõrvale jääma peab, pole selge. Küll aga on karta, et mängupaus venib vähemalt kuu pikkuseks. Halvemal juhul võib vigastusest taastumine võtta veelgi kauem.

See tähendab, et lisaks Kalev/Cramo mängudele ei saa Jõesaar kaasa teha ka veebruari lõpus peetavatel MM-valikmängudel. Eesti koondis kohtub 23. veebruaril Kreekaga ja kaks päeva hiljem Iisraeliga.