Korvpalli Ühisliigas sündis suurüllatus Krasnodaris, kus liider, kohalik Lokomotiv-Kuban pidi vastu võtma hooaja teise kaotuse, jäädes 90:93 alla Saraatovi Avtodorile.

Hiljuti võõrsil ka Moskva CSKAd võitnud ning EuroCupil seni võitmatuna püsinud Kuban langes lõpusireeni kõlades - võidukolmese saatis korvi Maksim Šeleketo.

Shot Of The Day: Maxim Sheleketo from @AvtodorSaratov ⚡ pic.twitter.com/SJweOPaBIt