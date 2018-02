Eesti saalihokimeeskond täitis koduseks MM-valikturniiriks seatud ülesande ja kindlustas üks voor enne lõppu finaalturniiri koha. Sihile jõuti tänu 5:4 võidule Poola üle, ehkki mäng algas šokeerivalt ja avakolmandiku lõpuks jäädi taha 0:3.

Poola oli hoopis teist masti vastane kui kolme eelmise päeva tiimid, ent Eesti haaras ikka kerge initsiatiivi. Peagi teeniti arvuline ülekaal, ent edu asemel leiti end mõni hetk hiljem hoopis kaotusseisust, sest vastased realiseerisid kiirrünnaku. Võõrustajate surve tugevnes, ent kolmandiku teisel poolel jõudsid poolakad ootamatult veel kahe väravani. Kas kerge vastase alahindamine, närvilisus või kammitsetus? Igatahes näitas tabloo kolmeväravalist kaotusseisu.

Teise kolmandiku neljandal minutil näitas kogenud Roman Pass eeskuju, avades soolorünnakuga omade väravaarve. Sellega said eestlased kammitsatest vabaks, peagi realiseeris Oskar Salm karistusviske ja lisas kolmandiku keskel veel ühe värava - 3:3 ja viik oli jalule seatud!

Lõpuperioodi 7. minutil viis Patrik Kareliusson hiilgavalt viskele Andreas Wöiduma - 4:3. Hiljem sai Eesti mängida arvulises ülekaalus, korra ka viiekesi kolme vastu, ent väike pall ei tahtnud kuidagi leida teed vastaste väravasse. 3.35 enne lõppu realiseeris Poola arvulise ülekaalu, kuid viimane sõna jäi Eestile - 1.12 enne lõppu tuli veel kord Kareliusson-Wöiduma kombinatsioonist 5:4!

Enne viimast vooru on Eestil ja valitseval maailmameistril Soomel 8 punkti, mõlemad on MM-finaalturniiri pileti kindlustanud ja homme kohtutakse esikohamängus omavahel. Poolal on 4, Hollandil 3, Belgial 1 ja Liechstensteinil 0 punkti.