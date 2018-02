"Võib-olla tulid kolm esimest võitu meile liiga lihtsalt. Me polnud täna valmis nii nagu vaja. Pärast esimest kolmandikku võtsime ennast kokku ja ütlesime, et peame suure südamega edasi mängima. Teadsime, et vajame võitu. Võitsime 5:4, see polnud hea mäng, see oli tahtemäng. Treener otsustas teisest kolmandikust alates kasutada kahte viisikut, saime jalad käima ja olime mängus sees," rääkis Pass.

Salm lisas, et pärast esimest kolmandikku ei muudetud mängulises plaanis otseselt midagi. "Kui väljakul oli viis meest viie vastu, kontrollisime mängu. Poola pääses meie eksimustest juhtima, kuid edaspidi olid asjad kontrolli all. Saalihoki ongi selline mäng, et võid kiirelt kolme väravaga taha jääda ja siis järele jõuda. Põnev oli!" hüüatas Salm muheldes.