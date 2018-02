Eesti saalihokikoondis alistas MM-valikturniiril Poola 5:4, homme peetakse esikohamäng samuti finaalturniirile koha kindlustanud Soomega. Peatreener Risto Lallil on valitseva maailmameistri vastu ootavast mängust selge nägemus.

"Läheme korralikult üritama!" hüüatas juhendaja. "Kui istud ainult kaitses, ei õpeta see midagi. Nägime siin, et mõni nõrgem meeskond jäi mängus soomlastega ainult kaitsesse. Pole ju vahet, kas lased endale visata 20 või 25 väravat." Eesti ja Soome on seni esinenud Tallinnas täiseduga, kuid põhjanaabrite väravate vahe on seni 96-2 (!) ja võõrustajatel 43-13.

Mida rõhutas Lall hoolealustele pärast Poola vastu 0:3 taha jäämist? "Et peame [kaheminutilistest] karistustest hoiduma," vastas peatreener. "Viis-viis mängus polnud meil probleeme. Valdasime palli. Mängijad tahtsid alguses ehk liiga palju. Aga ka 0:3 seisul ei tekkinud tunnet, et see mäng võiks käest minna. Lõpus tuli võiduvärav emotsiooni pealt, kuid oluline oli see, et säilitasime pärast poolakate viigiväravat surve."