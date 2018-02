Viimase aasta jooksul Eesti koondises jõuliselt kanda kinnitanud ja ka eelmise aasta koondise ilusaima värava löönud Mattias Käit alustas karjääri Šotimaa klubis Ross parimal moel, aidates selle võõrsil 4:1 võiduni Dundee üle.

Inglismaal Fulhamis pingile jäänud ja Rossi laenatud 19aastane eestlasest poolkaitsja mängis paremal äärel kõik 90 minutit. Väravates ta siiski otsene osaline polnud, aga jalgpallis on kolm punkti teadupärast tähtsaim näitaja.

Ross sai hooaja 26. mängus alles viienda võidu, punkte on kokku 20 ja positsioon maa kõrgemas seltskonnas jätkuvalt viimane, kaheteistkümnes. Eelviimasest tiimist Hamiltonist jäädakse maha kolme punktiga, lisaks on tollel kaks mängu vähem peetud. Rossil on põhiturniiril pidada veel seitse kohtumist.

Šoti liiga esikolmikus on Glasgow' Celtic 60 (26 mängust), Aberdeen 52 (26) ja Glasgow' Rangers 46 (25) punktiga.