Kahevõistleja Kristjan Ilves oli MK-etapil Hakubas pälvinud eile neljanda koha, täna läks aga veelgi paremini. Ta juhtis pikalt ning pidi alles suusasõidu viimasel kilomeetril laskma endast mööda Norra esindaja Jan Schmidi.

Ilves teenis 123,5-meetrise hüppe eest 123,3 punkti ja asus liidriks. Jaapanlane Yuto Nakamura kaotas talle 13 sekundiga, tugevamatest aga Schmid 1.14 ja jaapanlane Akito Watabe 1.17ga.

10 km murdmaadistantsi poole peal edestas Ilves järgmisi mehi juba enam kui 40 sekundiga, kuid siis hakkas tugevate suusatajate grupp lähenema. Veel viimase kilomeetri alguses oli eestlase edumaa üle kümne sekundi, ent lõpuks tuiskas Schmid temast 6,6 sekundiga mööda. Watabe jäi meie mehest omakorda 4,5 sekundiga maha!

Paljud tugevamad küll puudusid, kuid karjääri esimene MK-etapi pjedestaalikoht on Ilvesel käes!

Karl-August Tiirmaa sai hüppevoorus 73,2 punkti ja 27. koha ning lõpetas võistluse 25ndana.

