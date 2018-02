Asja tõsidust arvestades on tegemist mitterahuldava sündmuste käiguga. ROKi täitevkomitee pole CASi lähenemisega rahul. Arutasime olukorda eile ja täna. See otsus näitab kiiret CASi sisemise struktuuri reformimise vajadust. Eriti ses plaanis, et CAS saaks teha tööd kvaliteetsemalt. Jääme CASiga ühendusse ja juba edastasime selle küsimuse CASi presidendile.

Mis puudutab Venemaa sportlaste küsimust, siis CASi poolt sanktsioonide puudmine ei tähenda, et nad võivad saada ROKilt olümpiakutse. Kutse saamine on privileeg, selle saavad puhtad Venemaa sportlased. ROKi täitevkomitee 5. detsembri otsus jääb jõusse. Lõpliku otsuse Venemaa sportlaste osas teeme paari järgmise päeva jooksul.

Me ei välista, et kutsume mõned Venemaa sportlased olümpiale, kes eelnevalt kutset ei saanud. Aga meil on CASi otsuse osas kahtlusi. Need kahtlused kutsus esile CASi pressiteade, täpsemalt fakt, et nad ei teinud süstemaatilise dopinguproovidega manipuleerimise osas Venemaal mingeid järeldusi.