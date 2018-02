Uued taliolümpiamängud on ukse ees ning nii nagu neli aasta tagasi Sotši eel, nii lasti ka nüüd lendu kõva skandaal. Briti väljaanne Sunday Times teatas salajasest andmebaasist, mis sisaldab teateid sadade suusatajate ebanormaalsetest verenäitudest aastatel 2001-2010. Ning mis kõige hullem, ses nimekirjas on kolmandik tol perioodil suuri medaleid võitnud suusatajatest...

"Sajad suusatajad on vaatamata ebanormaalsetele verenäitudele vältinud dopingukaristusi. Tõenäosuseks on vähem kui üks võimalus miljonist, et tegemist oleks loomulike näitudega. Kohati on veri olnud nii ohtlikult paks, et suusataja pidanuks olema haiglas, mitte võistlema," alustab Sunday Times, mis tegi koostööd Saksa telekanaliga ARD.

Nad said ligipääsu andmebaasile, kus oli rohkem kui 2000 suusataja rohkem kui 10 000 vereproovi. Kahtlustäratavate näitajatega suusatajad võitsid perioodil 2001-2010 umbes kolmandiku kõigist suurvõistluste (OM, MM) medalitest, sealhulgas 91 kulda! Paljud ses nimekirjas figureerivad suusatajad võistlevad siiani.