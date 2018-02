Laenulepinguga Šotimaa kõrgliigaklubisse Ross County siirdunud Eesti koondise 19aastane poolkaitsja Mattias Käit pidas eile uue koduklubi eest esimese mängu ning aitas viimati novembris võitnud tiimil alistada Dundee tulemusega 4:1.

Ross County fännifoorumi postitajatele jättis Käit hea mulje.



"Käit mängis korralikult ning sobitus meeskonda hästi. Tõeline test on tema jaoks kuu lõpp, eks näeb, kuidas ta siis hakkama saab," kirjutas üks.

"Ta söötis hästi ja enesekindlalt keerulisemates olukordades, kus paljud oleksid pigem tagasi söötnud," lisas teine. "Ma ei mäleta, et ta oleks üldse palli kaotanud. Meesteklassis liigadebüüdi teinud 19aastase kohta on tema positsioonivalik väga hea. Ta täidab tühimikud ilma liigse lärmita ning lisab tiimile tasakaalu. Ta on tähelepandamatu, metronoomi-moodi mängija - täpselt selline nagu mulle meeldib."



Viimasele kiitvale kommentaarile vastati muuhulgas nii: "Kui ta on kas või 2% sama hea kui AC Milani ja Itaalia (legendaarne keskväljamees) Demetrio Albertini, siis on meil vedanud!"



Oma headust saab Käit tõestada 17. veebruaril, mil kodus kohtutakse liiga viiendaga ehk Heartsiga.

Ross sai hooaja 26. mängus alles viienda võidu, punkte on kokku 20 ja positsioon maa kõrgemas seltskonnas jätkuvalt viimane, kaheteistkümnes. Eelviimasest tiimist Hamiltonist jäädakse maha kolme punktiga, lisaks on tollel kaks mängu vähem peetud. Rossil on põhiturniiril pidada veel seitse kohtumist.