Kahevõistleja Kristjan Ilves teenis Hakuba MK-etapil elu parima, teise koha, ning jäi eriti rahule oma hüppevormiga.

"Olen ilmselt elu parimas hüppevormis. Olen stabiilne, hüpata on mõnus, fiiling mäel elu parim. Loodetavasti see hea vorm säilib," rääkis 123,5 meetri pikkuse õhulennuga hüppevõistluse võitnud Ilves telefonitsi Õhtulehele.

Ning siis tuli MK-sarjas esimest korda minna liidrina rajale. Muidu on alati olnud eespool keegi "sihtmärk", täna oli eesti mees ise kõigi jälitatav. "See on psühholoogilises plaanis tõepoolest teistmoodi olukord. Tagantpoolt tulijaid on igal võistlusel, see selleks. Aga eespool polnud tõesti kedagi. Täna puhus küllalt tugev tuul, tuli üksi pidevalt tempot teha. See oli üks kõva enda sundimine. Tagpool pundis sõitjad said kohti vahetada ja vahepeal tuulevarjus puhata. Mul oli peal füüsiline pinge ja vaimne nagunii - tead, et teised hingavad kuklasse."