Ööl vastu homset peetakse ameerika jalgpalli liiga NFL järjekordne finaalmatš Super Bowl, kus kohtuvad New England Patriots ja Philadelphia Eagles. Kõmuajakirjandus ei saa läbi ka naisteta.

Inglismaa tabloid The Sun kirjutab, et Patriotsi superstaari Tom Brady abikaasa, supermodell Gisele Bündchen kurtnud: mängujuht armastab NFLi temast rohkem. Brady sõnul püüdvat kaasa talle pähe panna karjääri lõpetamise mõtteid, kuid selleks on tal väljakul "liiga lõbus".

Gisele Bündchen Rio olümpia avatseremoonial. (AFP/Scanpix)

37-aastane Bündchen on maailma tuntumaid modelle, ta astus üles ka 2016. aasta Rio olümpia avatseremoonial.

Gisele Bündchen (AFP/Scanpix)

40-aastane Brady hakkab mängima elu kaheksandat Super Bowli ja püüab kuuendat meistritiitlit. Ta on jätkuvalt väga heas vormis, millele aitab kaasa askeetlik elustiil. Paaril on kaks last, Bradyl lisaks poeg eelmisest kooselust.