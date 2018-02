Ajaleht Sunday Times ja Saksa telekanal ARD avaldasid täna materjali salajasest andmebaasist, mis sisaldab teateid sadade suusatajate ebanormaalsetest verenäitudest aastatel 2001-2010. Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port pakub, et sel ajastusel võis olla mitu põhjust ning materjal on sama usaldusväärne kui nn Paradiisi paberid.

"Varem valdkonnas samu teemasid usaldusväärselt käsitlenud ajakirjanikele lekitab tundmatu osapool infot, mis tema hinnangul peaks aktiveerima avalikkust seda teemat põhjalikumalt käsitlema. Sealhulgas peab käsitlema nende ja muu kaasneva info tõe väärtust nii süüdistava kui süüst vabastava otsuse tegemisel. Arvatavalt tahab lekitaja andmete lekitamisega seda poolt pildist paremini valgustada. Sama hästi võib see olla reaktsioon Venemaa sportlaste CASi vabastavale otsusele, milles kohtunikud ei seadnud kahtluse alla süsteemse dopingukasutuse võimalikkust ja hetkel avaldatud info põhjal lähtusid individuaalsete juhtumite tõendamise määrast ehk asetati kõrgemaks analoogseid otsuseid teinud ROKi Oswaldi komisjonis rakendatust," rääkis Port ERRi spordiportaalile.

Tema sõnul on võimalik, et andmete lekitamisega tahetakse osutada, et avalikkusele tutvustatud süsteemse petmise puhul ongi raske indiviidi kohta süüdistavaid andmeid kokku koguda ja käesolevat leket peaks käsitlema tõendite kogumis täiendava lisana.