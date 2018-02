2016. aastal korvpalliliiga NBA meistriks tulnud Cleveland Cavaliersil tekib igal hooajal mitu kriisi, aga viimase pooleteise kuu jooksul toimunu ületab kõik senised probleemid. Ööl vastu tänast alistuti kodusaalis Houston Rocketsile lausa 88:120.

Kolm hooaega järjest finaali jõudnud Cavaliers on viimasest 18 kohtumisest kaotanud 12. Omapärane seeria on käsil aga matšides, mida on näidatud USA üleriigilistes kanalites (TNT, ABC, ESPN) - selliseid mänge on kaotatud kaheksa tükki järjest ja keskmiselt jäädakse vastastele alla 18 punktiga.

"Mul pole sõnu. Meie mängud tuleks suurtest kanalitest hooaja lõpuni maha võtta. Me pole nendes kohtumistes hästi mänginud ja oleme alati suurelt tappa saanud," rääkis Cavaliersi liider LeBron James ESPNile.

Peatreener Tyronn Lue töökoht polevat siiski ohus ja kui vähegi võimalik, üritab Cavaliers vahetustehingute abil tiimi uut elu süstida. Praegu ollakse 30 võidu ja 21 kaotusega idakonverentsis kolmandal kohal.