"Me oleme kõik seda niiiiiiiiii pikalt oodanud, et mõni eestlane jälle suusaalal maailma absoluutsesse paremikku kuuluks. Kristjan Ilvese viimaste päevade hüppevorm ja ka jaks suusarajal kannatada teevad tuju ikka väga heaks. Nii minu kui tuhandete teiste eestimaalaste kodudes," kirjutas Kaljulaid oma ametlikul Facebooki kontol.

"Kahevõistlus on mänginud Eesti spordiajaloos väärikat rolli eesotsas olümpiapronksi Allar Levandi silmapaistvate saavutustega. Mul on siiralt hea meel, et üle 26 aasta tõusis taas Eesti esindaja kahevõistluse MK-etapil poodiumile," lisas Ratas.