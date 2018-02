Rootsi MM-ralliks valmistuvad Ott Tänak ja Martin Järveoja jätkasid teste Kesk-Soomes, kus on sarnaselt Eestile suurepärane talveilm. Eesti rallipaar näitas, et Toyota Yaris WRC-ga annab lumel päris kaugele hüpata.

Mõned rallifännid jälgisid Toyota teste eriti mõnusates oludes:

Rootsi MM-ralli peetakse 15.-18. veebruarini.

04.02.2018 Cold but lovely winter weather in Central Finland! Possibly the hottest rally duo at the moment @OttTanak and @MartinJarveoja are doing their last preparations for @RallySweden . #rallysweden #WRC #flatout @OfficialWRC @TGR_WRC pic.twitter.com/DqHmmwwtvB