Kogu oma senise karjääri välismaal veetnud Frank Liivak lõi jaanuari lõpus käed FC Floraga ning asus esmakordselt Maarjamaa vutimuru kulutama

Mehe algus Flora särgis on olnud edukas. Siiamaani kolmes sõpruskohtumises platsil käinud ründaja avas oma väravatearve täna, kui oli täpne Liivimaa karika raames ning aitas florakatel pea kohale tõsta Jaak Tammisti poolt taastatud trofee.



"Algus on ju ilus, sest tiitleid on alati vahva võita. Paljud ei saa ju öelda, et on Liivimaa meistriks tulnud," sõnas Liivak pärast kohtumist muheledes. "Kindlasti oli tänane põnevam kui tavaline sõpruskohtumine."



Oma mänguga jäi 21aastane edurivimees rahule, kuid mõistagi tuleb kokkumängu treeningutel veel harjutada. "Pean veel sisse elama ja võistkonnaga harjuma ja ilmselt peab tiim ka minuga harjuma. Teisel poolajal tundsin ennast juba mugavamalt ja sain meeskonda ka rohkem aidata," lausus 76. minutil skoorinud eestlane.



Pärast Rauno Sappineni siirdumist välismaale vaatavad Flora fännid väravate ootuses just Liivaku otsa, kuid noor mängumees sellega seoses pingeid ei tunne. "Olen alati nautinud pingevaba jalgpalli. See on ka põhjus, miks ma tagasi Eestis olen. Tahan uuesti jalgpallist mõnu tunda," tõdes Liivak.