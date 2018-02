Valitsev Eesti jalgpallimeister FC Flora sai täna peakohale tõsta esimese karika, kui alistas Liivimaa karika raames Läti tšempioni Jurmala Spartaksi 2:0. Võidukast kohtumisest oli peatreener Jürgen Hennil kaasa võtta nii positiivseid kui ka negatiivseid emotsioone.



Kui hiljuti pidi Flora tunnistama Rootsi meisterklubi Malmö 4:0 paremust, siis täna tuli maid jagada Läti parimatega. Peatreener Henni sõnul vastane neid otseselt millegagi ei üllatanud ning suures plaanis sai ka enda mänguga rahule jääda.



Pärast 0:0 lõppenud avapoolaega tulid florakad teisele kolmveerandtunnile vastu justkui teise hingamisega. Mis võlusõnad noor juhendaja oma hoolealustele riietusruumis lausus? "Andsin lihtsalt pildi, et mis meil väljakul toimis ja mida paremini teha," sõnas Henn. "Eks vastane väsis ka veidi, sest pidid palju jooksma ja nii teisel poolajal mõned augud tekkisid."



Ebameeldiva poole pealt tuli 15. minutil teha sunnitud vahetus, kui vigastuse tõttu oli platsilt lahkuma sunnitud Gert Kams. Vahetult pärast mängu ei osanud Henn öelda, kui tõsine mure paremkaitsjat vaevab.



"Ta tundis lihases kerget valu. Eelmine aasta oli tal ka kerge songa moodi asi," lausus peatreener. Kas Henni arvates mäng vahepeal liiga jõuliseks ei läinud? "See oli piiri peal. Kui treeningmänge välismaal mängimas käime, siis selline see piir ongi. Eestis pole mõtet vähemaga leppida, sest muidu oleme välismängudes hädas."



Lisaks jäi tänasest mängust kõrvale eile haigestunud Rauno Alliku ning Mihkel Ainsalu, keda ootab ees pikem vigastuspaus. "Tal oli jalas üks murd, et nüüd on ta paar-kolm nädalat kipsus ja kokku läheb sellega kusagil 6-8 nädalat," sõnas Henn.



Kes jäävad ja kes tõusevad esile?

Möödunud nädalal jäi Flora ilma nii Joonas Tammest kui ka Rauno Sappinenist, lisaks siirdus juba varem välismaale mullune kapten Brent Lepistu. Keda näeb Henn edaspidi liidrikoormat kandmas? "Kaitseliinis saab Madis (Vihmann - toim.) edaspidi rohkem kamandada ja keskväljal on Markus (Poom - toim.) liidritüüp, siis miks mitte tema," sõnas loots. "Loomulikult on meil kogenumaid mängijad Mait Toomi ja Gert Kamsi näol olemas, kes niikuinii seda rolli kannavad, aga kedagi on vaja juurde kasvatada."

Tamme asemel pallis keskkaitses täna Märten Kuusk, kuid tagalamehe tarbeks hoiab Flora mängijateturul samuti silmi lahti. "Esmalt vaatame ikkagi kodumaalt. Kuigi võib tunduda, et kedagi pole esmapilgul võtta, siis oleme Floraga näidanud, et on küll. Tõsi, see teeb treeneril elu raskemaks, aga tuleb olla kannatlik ja mängijaid usaldada," selgitas Henn.



"Väljast oleks muidugi lihtsam kedagi võtta. Hooaja alguses peab noortega rohkem küüsi närima, kuid hooaja lõpuks, nagu iga aasta on näidanud, saab nendega mängida küll."

Üks kaitsetäiendus võib olla ka Karl Mööl, kes ka täna vahetusest platsile sai. "Ta treenib meiega ja oleme tal üheks variandiks, aga esmalt tahaks ta välismaale minna," lausus Henn.