Võrkpalli Balti liigas alistas Saaremaa liidrite duellis võõrsil Pärnu 3:1 (22, -21, 17, 21) ja tõusis tabelis esikohale. Ühtlasi katkes Pärnu seitsme mängu pikkune võiduseeria Balti liigas.

Saaremaa kasuks tõi Tomaš Halanda 19 punkti, Siim Põlluäär lisas 12 silma. Sel nädalal Belgiasse sõitnud ja eurosarjast välja langenud Pärnu resultatiivseim oli Robert Juchnevic 20 punktiga, Taavet Leppiku arvele jäi 15 silma.

Nii Saaremaal kui ka Pärnul on tabelis 53 punkti, aga Saaremaal on peetud üks mäng vähem. Kolmas on Tartu Bigbank 45 punktiga.