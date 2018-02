Kui Kelly on noorim talviste X-Mängude võitja, siis Jagger on noorim X-Mängudel osalenud sportlane. Arizona osariigis asuvas Mesa linnas sündinud rulataja kutsuti ekstreemispordimaailma tipptegijate hulka juba 11aastaselt. 2016. aastal jõudis Nickelodeoni telekanali kaudu miljonite vaatajateni tõsieluseriaal „Jagger Eatoni megaelu“, samal aastal võitis ta oma esimese X-Mängude medali. Jaggeri nimel on ka Guinnessi rekord. Ise alles väike, aga juba superstaar!

Pühapäev Rocca al Mares. 15aastane suusataja Kelly Sildaru autasustab 16aastast rulatajat Jagger Eatonit. Hiljem lendleb läbi õhu alkoholivaba šampust. Nad küll ei tunne teineteist, kuid ilmselt leiaks sportlased kiirelt ühiseid jututeemasid: mõlemad said noorelt kuulsaks ja täiskasvanuks. Mastaabid on ehk veidi erinevad, kuid siiski võrreldavad.

Piduliku autasustamise järel leiab Jagger vaba hetke ja tutvustab oma elufilosoofiat. Ameeriklane kinnitab, et kõik, mida teeb, on tema enda valik. Ta on ise enda treener, käskija ja üldse ainus, kes saab Jagger Eatonit millekski sundida. Ta väidab, et on üsna tavaline poiss, kelle sihid on kõrged. „Käsi südamel, tegelikult pole ma kunagi tundnud, et oleksin kuulsus. Samas tunnistan, et alates 11. eluaastast sai minust avaliku elu tegelane.“

Poiss jätkab: „Mul on alati olnud head sõbrad, ma pole kunagi arvanud, et olen kellestki parem. Minust on kõikjal maailmas väga palju kirjutatud ja veidi hiljem tehti ka tõsieluseriaal, kuid ma polegi kunagi tundnud, et „issand, küll ma olen kuulus“.“

Stiilipuhas, pingevaba, ilus – just nii võib kirjeldada Jagger Eatoni eilset etteastet. (Kris Süld)

Pinge tekitab sõltuvust

Jagger mõistab inimesi, kes kardavad, et lapstähtedele liiga tehakse ja nende nooruspõlv kaaperdatakse. Samas on ta kindel, et temale polegi võimalik liigseid pingeid ja ootusi peale panna. Selgub, et Eatoni loomuses on ise ennast piitsutada.

„Ma olen pingeolukordades sõltuvuses! Minu jaoks on parim tunne, kui pean end ületama. Täna (eile - toim.) lootsin kõigest väest, et enne viimast sõitu suudaks keegi mind teisele kohale lükata (seda siiski ei juhtunud, Eaton oleks võitnud ka oma esimese sõidu punktisummaga - toim). Oleksin väga tahtnud minna viimasena rajale ja alles selle sõiduga võita. Ma pole kunagi tundnud, et sponsorid, avalikkus või perekond paneks mulle liiga suuri ootusi. Isegi, kui nad seda teevad, siis pole nende seatud latt nii kõrgel, kui ma ise endalt nõuan. Mina olen see, kes endale stressi tekitab, kuid teen seda hea meelega.“

Kelly Sildaru esitles Simple Sessionil omanimelist kohukest. (Robin Roots)

Jutu käigus selgub, et Jaggeril pole halli aimugi, kellelt ta mõne minuti eest medali kaela sai. Tutvustan talle Kelly Sildarut, X-Mängude kahekordset võitjat. Jaggeri silmad lähevad särama!

Ta ütleb, et saab aru, miks vestlus läks noortele staaridele ja võimalikele ohtudele. Rulataja mõistab inimesi, kes tema ja Kelly pärast muretsevad. Näiteks kõigi aegade noorim X-Mängude võitja, 21. sajandi kuulsaim rulataja Ryan Sheckler sattus meelemürkide meelevalda ja pääses sõltuvushäiretest alles siis, kui leidis enda jaoks Jeesuse.

„Usun, et Kelly tunneb end laias laastus samamoodi nagu mina. Arvan, et oleme sarnased ja meie pärast pole vaja muretseda. Läksime väga noorena pea eest teadmatusse ja keegi ei saanudki meilt mingit imet oodata. Kuid ka tema paneb endale ise kõrged eesmärgid ja täidab need. Teisiti poleks selline edu võimalik,“ arutleb Jagger.

Veel üks sarnasus: nii Sildaru kui Eaton näivad oma vanuse kohta väga elukogenud ja tasakaalukad. „Annan endast parima, et võimalikult täiskasvanud olla. Ma ei tea, millal ma nii-öelda suureks sain, kuid kodus muutun taas lapseks. Reaalsus on see, et ma olengi laps. Samas olen 16 eluaastaga tõesti palju kogenud. Olen enda kohta väga palju teada saanud ja praegu on mul tunne, et ma tõesti tean, kes ma olen ja miks ma mida teen. Võin käsi südamel kinnitada, et perekond ei ole käskinud mul mitte midagi teha. Olen ise valinud tervislikud eluviisid ja rulasõidu,“ ütleb ta lõpetuseks.

Jagger Eaton naudib Simple Sessionit. (Alexey Lapin)

Jagger Eaton Simple Sessionil. (Robin Roots)

Sõbranna: Kellyl on kaks elu, mis teineteist ei sega

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru on pidevalt kõigi meediaväljaannete luubi all. Kui varem olime harjunud temast lugema ja tema tegemisi vaatama, siis nüüd saame teda piltlikult öeldes süüa: Kelly esitles Simple Sessionil omanimelist kohukest, mida loodetakse müüa üle maailma.

Sildaru hea sõbranna Karoliine Holter ei usu, et aina kasvav kuulsus Kellyle kuidagi kehvalt võiks mõjuda. Sarnaselt Jagger Eatonile on ka temal väga toetavad perekond ja sõbrad. Samas avaldas Holter lootust, et tema sõbrannast seriaali ei vändata.

„Loodetavasti päris tõsielusarju ei tule. Ta on ikkagi sportlane ja eeskuju. Keegi pole ka Erki Noolest tõsielusarja teinud. Kelly ei ole staariks kasvatatud, vaid ta on staar selle pärast, mida ta sportlasena saavutanud on,“ selgitab Holter, kes sarnaselt Kellyga freestyle-suusatamisega tegeleb. Mõlema neiu olümpiale pääsemise unistus luhtus vigastuse tõttu.