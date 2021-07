ÕL ARHIIV | Lapsena staariks saanud USA rulaäss: minu ja Kelly Sildaru pärast pole vaja muretseda 

Pühapäev Rocca al Mares. 15aastane suusataja Kelly Sildaru autasustab 16aastast rulatajat Jagger Eatonit. Hiljem lendleb läbi õhu alkoholivaba šampust. Nad küll ei tunne teineteist, kuid ilmselt leiaks sportlased kiirelt ühiseid jututeemasid: mõlemad said noorelt kuulsaks ja täiskasvanuks. Mastaabid on ehk veidi erinevad, kuid siiski võrreldavad.

Jagger tõuseb oodatult Simple Sessioni suurimate tähtede hulka. Poiss jätab mulje, nagu oleks ta staariks sündunud. Led Zeppelini t-särk lendab seljast juba soojendusel ja niimoodi ta kulgebki kõrvaklapid ja talvemüts peas mööda Saku suurhalli ehitatud rulaparki. Kui teised vahel kukuvad, siis Jaggerile oleks rula justkui jalgade külge kasvanud. Kõik tundub nii lihtne, 93,00 punkti ja kindel esikoht ei üllata kedagi.

Piduliku autasustamise järel leiab Jagger vaba hetke ja tutvustab oma elufilosoofiat. Ameeriklane kinnitab, et kõik, mida teeb, on tema enda valik. Ta on ise enda treener, käskija ja üldse ainus, kes saab Jagger Eatonit millekski sundida. Ta väidab, et on üsna tavaline poiss, kelle sihid on kõrged. „Käsi südamel, tegelikult pole ma kunagi tundnud, et oleksin kuulsus. Samas tunnistan, et alates 11. eluaastast sai minust avaliku elu tegelane.“

Poiss jätkab: „Mul on alati olnud head sõbrad, ma pole kunagi arvanud, et olen kellestki parem. Minust on kõikjal maailmas väga palju kirjutatud ja veidi hiljem tehti ka tõsieluseriaal, kuid ma polegi kunagi tundnud, et „issand, küll ma olen kuulus“.“

Stiilipuhas, pingevaba, ilus – just nii võib kirjeldada Jagger Eatoni eilset etteastet. Foto: Kris Süld

Pinge tekitab sõltuvust