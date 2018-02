Eesti spordis on levinud suhtumine, et olümpiakuld on ülim. Kõikide triumfide isa. Jumal, kui soovite. Juba sel nädalal algavate Pyeongchangi taliolümpiamängude valguses on paslik küsida, kas see ikka peaks nii olema? Ega me toda saavutust põhjendamatult haibi?

Selge, et olümpiavõit on haruldane, sest sellenimeline võistlus toimub vaid kord iga nelja aasta tagant. Selge, et olümpiavõit on glamuurne, sest üritus on niivõrd mastaapne (Pyeongchangis osalevad 93 riigi 2925 sportlast 15 erineval alal), et seda võib auga nimetada spordifestivaliks. Aga kui pisut süveneda, selgub, et sportlik konkurents ei vasta nii mõnelgi alal (võib-olla lausa kõigil, aga seda ei julge väita, sest ei analüüsinud kõike, vaid eestlastele hingelähedasi) jõuproovi mainele.

Konkurentsi pärsib eelkõige kvalifikatsioonisüsteem. Õigemini põhimõte. Kohtade arv on seoses kuludega rangelt piiratud, kuid nende täitmine ei lähtu 100% sportlikust printsiibist. Kas Tšiili ja Tonga suusatajate kaasamine – kuigi nende tase jääb maailma tipust umbes sama kaugele kui Otepää Pyeongchangist – rikastab või naeruvääristab OMi, on omaette teema. Kuid tase ei lange ainult eksootiliste atleetide pärast.